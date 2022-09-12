Свадьба, которая должна была состояться еще 26 февраля, перенеслась на сентябрь.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов опубликовал в своем блоге фото со свадьбы - под венец пошла его племянница Наталья. Супруга Наташи зовут Владимир, он - военнослужащий ВСУ. Известно, что свадьба планировалась еще на 26 февраля, однако из-за полномасштабного вторжения ее перенесли на более безопасное время.

Фотографии и видео с церемонии Горбунов опубликовал у себя в Instagram-блоге.

Видео дня

"Сегодня на фоне таких положительных и обнадеживающих новостей с фронта очень приятная новость произошла в нашей семье! Вышла замуж и обвенчалась моя племянница Наталья! Свадьба должна была состояться 26 февраля", - написал в своем блоге Юрий Горбунов.

Телеведущий также сообщил, что его племянница и ее возлюбленный также обвенчались в церкви. Мужчину отпустили домой всего на несколько дней, дальше он вернется на фронт. Свадьба прошла в узком кругу родственников и близких друзей.

Напомним, Горбунов рассказал, чем занимается Никитюк, которой заблокировали блог.

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