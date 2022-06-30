Екатерина Тышкевич на протяжении восьми лет боролась с головными болями, возникающими по непонятной причине.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая прославилась ролями в сериалах "Ничто не случается дважды", "Чужой грех", "Бессмертник", "Артистка", "Седьмой гость", "Все еще будет", "Сводные сестры" и других сообщила о тяжелой болезни. Восемь лет Катя боролась с головными болями, но врачи не могли определить их природу.

Сейчас, как сообщила Тышкевич в Instagram, ей предстоит диагностика и сложное лечение в Европе. Те счета, которые Кате уже выставили в клиниках, звезде не по карману, поэтому она просит помощи у своих поклонников.

Коллега Катерины, актриса Анастасия Цымбалару сказала, что Тышкевич уже не может встать с кровати.

"За это время были попробованы все возможные методы обследования в Украине и лечения как традиционной, так и нетрадиционной медициной, но, к сожалению, результата это не дало. Сейчас даже прошлые методы лечения (17 таблеток в день и постоянные капельницы) перестали работать. Катя не встает с кровати", - написала Цымбалару в своем Facebook.

Напомним, певец MELOVIN признался, что из-за войны потерял двух близких людей.

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