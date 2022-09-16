Ирина Мохова одобряет преступный режим Кремля.

Украинская актриса Ирина Мохова, которая обрела популярность благодаря съемках в мелодрамах, поддержала в войне Россию.

Об этом сообщает пропагандистское издание КП.

Возможно, на такую ее позицию повлиял супруг, российский актер Александр Мохов. Они вместе живут в стране-агрессора и выражают ей свою любовь.

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При этом родственники Ирины всю жизнь прожили в Украине. Спасаясь от ракет после полномасштабного вторжения России в Украину, они были вынуждены бежать из родной страны. Но, кажется, даже разговоры с близкими не убедили Мохову в том, что российская армия убивает мирное население Украины.

"Мы с моей женой за нашу страну. Они – за свою. Но мы умные люди, есть понимание. Думаю, раскола из-за этого нет. Для меня Украина как вторая родина. И я с болью отношусь к тому, что там происходит. При этом я большой патриот своей страны. Я безумно люблю Россию. И моей жене, которая тоже стала россиянкой, очень нравится Россия", – сказал Александр Мохов в комментарии изданию.

Отметим, Ирина Мохова известна по ролям в таких сериалах как "Хрустальная мечта", "В плену у прошлого", "Как долго я тебя ждала", "Здраствуй, сестра".

Напомним, ранее российский музыкальный критик Сергей Соседов нелестно высказался в адрес сына пропутинской певицы Таисии Повалий. Он заявил, что Денис недостоин такой матери.

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