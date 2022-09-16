Анна Кошмал нередко делится с поклонниками новыми фотографиями.

Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал опубликовала у себя в Instagram-блоге новые головокружительные фотографии. На них актриса позировала в студии на светлом фоне.

Для фотосессии Кошмал выбрала короткое платье молочного цвета. Наряд закрывает только одно плечо артистки, а на другом ложится объемным воланом. Снимки были опубликованы в Instagram-блоге.

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На первом фото Анна сидит на стуле, повернувшись к фотографу боком. Волосы у нее распущены и слегка подкручены. На лице нанесен нюдовый макияж. Одной рукой она придерживает волосы, а другой - слегка касается платья в области декольте.

На втором фото Кошмал стала одной коленкой на стул, а вторую ногу отставила подальше прогнувшись в пояснице. На этом снимке звезда сериала "Сваты" устремила свой взгляд на фотографа.

"Женская сила настолько мощна, что способна исцелить сотни разбитых сердец одним взглядом… Но и так же способна разрушить все вокруг. Какую силу мы несем, зависит от того, счастливы мы или несчастны. Особенно тогда, когда мы потеряли стабильную мирную жизнь, девушки, любите себя! Вы прекрасны, очаровательны, храбры, неповторимы, а ваша индивидуальность и есть тот самый идеал! Расцветайте и тогда все вокруг зацветет", - высказалась Анна Кошмал в комментарии к публикации.

Напомним, звезда "Сватов" Кошмал жестко раскритиковала русскоязычных украинцев.

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