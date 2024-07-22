Женщина написала трогательный пост в сети.

Легендарная украинская актриса Ада Роговцева трогательно обратилась к своему покойному мужу Константину Степанкову.

Ровно двадцать лет назад он ушел из жизни. Поэтому в день годовщины женщина решила почтить его память и показать архивное фото в Instagram.

"Двадцать лет живу без Кости. Всегда был старшим, а теперь уже я старше его на одиннадцать лет. Живу так, как будто и его глазами смотрю, как будто через два сердца - свое и Костино - пропускаю жизнь", - написала актриса и опубликовала черно-белую фотографию, на которой они в молодости вместе с любимым.

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Что известно об отношениях Ады Роговцевой и ее мужа Константина

Пара познакомилась еще в университете. Мужчина был куратором ее группы и у него была жена. Но между ними появились чувства, поэтому долгое время Ада и Константин скрывали свои отношения. Позже мужчина развелся и официально женился на Роговцевой. Со временем у них родилось двое детей: сын Константин и дочь Екатерина.

Пара прожила вместе 46 лет в браке и это был единственный мужчина в жизни актрисы. Однако 22 июля 2004 года Степанков умер от онкологии. Ему было 76 лет. Актера похоронили недалеко от Киева, в селе Жеребятин.

Напомним, недавно внук Богдана Ступки растрогал обращением к актеру в годовщину его смерти.

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