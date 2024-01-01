Наталка Денисенко и Андрей Фединчик встретили Новый год вместе / Фото - instagram.com

Актриса Наталья Денисенко неоднократно рассказывала, что редко видится со своим мужем Андреем Фединчиком, который сейчас служит в рядах ВСУ. Но на днях женщина заинтриговала сеть постом с такими словами:

"На самом деле поездка именно сюда была спонтанной. Чуть позже расскажу, почему мы здесь".

Вместе с 5-летним сыном Андрюшей она приехала в Одессу. И именно в этом городе семья наконец объединилась. Счастливую совместную фотографию Наталка запостила на своей страничке и публично назвала самую главную причину приезда.

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"Нам повезло, что 31-воскресенье. В выходной у мужа получилось приехать к нам на один день", – написала Денисенко. 

Наталья и Андрей наслаждаются временем вместе /|instagram.com

Напомним, что Андрей Фединчик известный украинский актер, который снимался в сериалах "Крепостная", "Место под солнцем", "Детский охранник" и в других киноработах. Однако в первые дни войны мужчина ушел на фронт. Актер даже решил составить завещание и переписать все на жену. Но Наталья Денисенко отказывается верить в плохое и пытается использовать любую возможность, чтобы провести время с любимым. 

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