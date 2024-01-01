Супруги провели время вместе в Одессе.

Актриса Наталья Денисенко неоднократно рассказывала, что редко видится со своим мужем Андреем Фединчиком, который сейчас служит в рядах ВСУ. Но на днях женщина заинтриговала сеть постом с такими словами:

"На самом деле поездка именно сюда была спонтанной. Чуть позже расскажу, почему мы здесь".

Вместе с 5-летним сыном Андрюшей она приехала в Одессу. И именно в этом городе семья наконец объединилась. Счастливую совместную фотографию Наталка запостила на своей страничке и публично назвала самую главную причину приезда.

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"Нам повезло, что 31-воскресенье. В выходной у мужа получилось приехать к нам на один день", – написала Денисенко.

Напомним, что Андрей Фединчик известный украинский актер, который снимался в сериалах "Крепостная", "Место под солнцем", "Детский охранник" и в других киноработах. Однако в первые дни войны мужчина ушел на фронт. Актер даже решил составить завещание и переписать все на жену. Но Наталья Денисенко отказывается верить в плохое и пытается использовать любую возможность, чтобы провести время с любимым.

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