Анна Асти решила отсидеться за границей, пока не утихнет скандал с "голой вечеринкой".

РосСМИ сообщают, что певица родом из Украины Анна Асти покинула страну-агрессора. Такой ее поступок связывают с "голой вечеринкой" скандальной блогерши Насти Ивлеевой.

Отмечается, что Асти решила пересидеть "темные" времена за границей, пока не уляжется история с ее участием в вечеринке.

"Артистка хочет переждать за рубежом, пока страсти не поутихнут, а потом вернуться к концертам в марте. Сейчас все запланированные концерты артистки отменили или перенесли на более поздние даты", - пишут пропагандисты.

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Стоит отметить, что ранее была информация о том, что Асти якобы замолила грехи перед Кремлем. Сообщалось, что Путин призвал Асти избавиться от украинского гражданства и публично поддержать войну.

Однако, как стало известно позже, представители артистки договорились с диктатором о том, что Асти обязалась по первому же запросу первых лиц Кремля и их родственников выступать бесплатно, сдвигая любые запланированные мероприятия.

Напомним, Анна Асти встретила большую войну в Украине. Первые несколько дней она вместе с родителями пряталась в бомбоубежище. Однако, супруг-россиянин Асти уговорил ее вернуться в Москву, где она стала певицей года.

Артистка продолжает зарабатывать кровавые рубли и молчать о геноциде украинского народа.

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