Певица попала в громкий скандал.

Украинской певице Анне Асти (Asti), которая живет и работает в России, предложат отказаться от украинского гражданства.

Это может стать условием для ее прощения за участие в "голой вечеринке", которую устроила в декабре российская блогерша Настя Ивлеева, пишет российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник.

По их данным, одним из условиий будет публичный отказ от гражданства Украины и поддержка незаконной войны РФ против ее родины. "Так как на голую вечеринку обиделся лично Путин, то все пути прощения лежать только "через СВО". Других вариантов им в Кремле не дают", - отмечается в сообщении.

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Скандал вокруг Анны Асти из-за вечеринки Ивлеевой: что известно

Напомним, в середине декабря Ивлеева устроила громкую вечеринку с дресс-кодом "almost naked", фото и видео с мероприятия активно публиковали в сети.

Откровенные наряды российских звезд возмутили российских "патриотов" и провоенных блогеров, они потребовали наказать участников вечеринки и проверить ее на пропаганду ЛГБТ, наркотиков и экстремизма.

Концерты участников вечеринки отменяют, с некоторыми из них разорвали рекламные контракты, а на некоторых - открыли дела. Кроме того, ранее стало известно, что Анну Асти хотят лишить гражданства РФ, которое она получила прошлой осенью.

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