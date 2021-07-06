На снимках модель позирует с бокалом шампанского и в облегающем белом мини-платье.

Известная американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски вышла на публику в крохотном платье без белья и поразила поклонников.

Несколько фото с мероприятия модель опубликовала в своем Instagram.

На снимках Ратаковски позирует с бокалом шампанского, она с распущенными волосами в облегающем белом мини-платье. Заметно, что на ней нет нижнего белья.

Образ модели дополняют босоножки на каблуках и сумочка.

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Автор: Катерина Шварц