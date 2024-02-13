Путинистка едва не угробила себя и свою 16-летнюю дочь.

Российская ведущая Дана Борисова оказалась на грани жизни и смерти. Она потеряла сознание в своей квартире в Москве и пролежала так до тех пор, пока ее не нашла дочь.

16-летняя девочка сразу же вызвала скорую помощь. Медики привели Дану в чувство, после чего она рассказала, что произошло.

Оказывается, Борисова почувствовала тошноту, головокружение, давление и тахикардию. В результате этого она и потеряла сознание.

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"В состоянии Даны Александровны есть проблемы, угрожающие ее жизни. Нам предстоит провести полный комплекс медицинских мероприятий. Чтобы добиться выздоровления Борисовой, надо подключать неврологов", - сообщили врачи в комментарии росСМИ.

Позже выяснилось, что два раза в неделю Дана колола себе препарат для диабетиков, который помогает похудеть. Это же она делала и со своей несовершеннолетней дочерью.

"Колола препарат для диабетиков два раза в неделю. Он очень модный, многие на нем худеют - у меня не получалось с диетами, поэтому пыталась так. Даже дочке два укола сделала. Да, нельзя! Привлеките меня к уголовной ответственности", - сообщила Борисова.

Стоит отметить, что ранее Дана Борисова лечилась от алкогольной и наркотической зависимостей. Сейчас ее состояние ухудшилось, медики отмечают у нее тремор рук.

Напомним, Евгения Петросяна экстренно госпитализировали. Он упал во время прогулки и сломал ключицу. Теперь его готовят к операции, чтобы вставить титановые пластины.

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