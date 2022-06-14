Раньше хейтеры были только у Максима Галкина, однако теперь "под удар" попала и сама Примадонна.

После того как Максим Галкин озвучил свою антивоенную позицию, на него посыпалась волна критики и откровенной травли в России. По центральным телеканалам рупоры Кремля искали всевозможные зацепки, при помощи которых они надеялись задеть комика. Недавно взялись и за Аллу Пугачеву, которая хоть и не высказывала свою позицию откровенно, но мужа во всем поддерживает.

Так, Примадонну послали с Останкинской башни в Москве, транслировав с проектора фразу "Алла, как хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно здесь всех за*бала".

Однако есть у жены Галкина и сознательные коллеги по шоу-бизнесу. Например, российская поэтесса Любовь Воропаева призвала "недокритиков" прекратить травлю.

"Вся эта х*рня с якобы пинками в сторону АБ вызывает брезгливое отвращение. А уж блогеры, которые пиарятся на этой теме, напоминают, простите, глистов. Сколько может этот цирк уродов продолжаться?! Кто она, а кто вы?!", - высказалась писательница в своем Instagram-блоге.

Она резюмировала свое высказывание цитатой, которую недавно использовала сама Алла Борисовна: "Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!".

Напомним, в России хейтят Пугачеву и готовят о "предательнице" фильм.

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