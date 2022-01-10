Ирина Дубцова сейчас отдыхает на Мальдивах.

Российская певица Ирина Дубцова отправилась на отдых на Мальдивские острова, откуда публикует солнечные фотографии.

На одном из снимков звезда предстала на берегу океана в розовом слитном купальнике. Также она надела розовые солнцезащитные очки.

Читайте такжеЗлата Огневич похвасталась роскошной фигурой на отдыхе в АфрикеОтметим, на фото Дубцова позирует на коленях, а руки подняла вверх. Стоит обратить внимание и на то, что Дубцова уменьшила себе грудь, которую ранее сделала после рождения ребенка.

"У всех есть такие фотки. И я туда же. Доброе утро", - подписала фото Ирина.

"Красотка", "Богиня океана", "Космос", "Шикарная фигура", "Классно смотритесь на фоне воды", "Девочка созрела", "Красивое тело , радуете и вдохновляете", "Ну какова красота", - пишут поклонники в комментариях.

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