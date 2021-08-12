Билли Айлиш является синестетом.

Известная американская певица Билли Айлиш рассказала о редкой особенности своего мозга. По словам исполнительницы, она, ее брат и отец являются синестетами. Это люди, которые все вокруг невольно ассоциируют с конкретными цветами, геометрическими фигурами или числами.

О своем нейрологическом феномене Билли поведала в беседе с ведущим Джимми Фэллоном в эфире вечернего шоу на телеканале NBC.

Айлиш рассказала, что по-другому воспринимает вещи, события, обычных людей. Например, на месте телеведущего, по словам певицы, она видела вертикальный коричневый прямоугольник, а также буквы M и J.

"У нас бывают такие разговоры, где я говорю, что вторник – это фиолетовый круг, а мой папа говорит, что это оранжевый квадрат или что-нибудь еще. Мы спорим о том, что есть что. Это очень глупо", – добавила Билли.

Что такое синестезия

Читайте также"Я – анорексик": плюс-сайз модель шокировала сеть откровенным признаниемСинестезия – нейрологический феномен, особенное восприятие мира, при котором раздражение одного органа чувств вызывает и ощущения, соответствующие другому органу чувств.

Синестезию не считают психическим расстройством.

Автор: Катерина Шварц