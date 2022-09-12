Артистка похвасталась безупречным внешним видом даже без использования косметики.

Украинская певица Злата Огневич, которая активно ведет свой блог и часто рассказывает подписчикам о происходящих в жизни событиях, похвасталась фотографией без макияжа. Примечательно, что звезду можно увидеть без косметики крайне редко, так как она всегда тщательно готовится к появлению на публике.

Так, в своем блоге Огневич показала, как смыла декоративную косметику. Интересно, что у нее очень четкие черты. Без косметики лицо артистки практически не изменилось.

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Как рассказала сама Злата, это фото она сделала в ванной - любимом месте в доме. Там она проводит много времени, ухаживая за собой.

"Когда-то в детстве кухня была моим любимым местом, потому что мама там для меня готовила блины. Но сейчас любимая комната – это ванна. Потому что здесь я просто могу расслабиться, смыть мейк и зажечь свечи вечером", - рассказала поклонникам артистка.

Напомним, Злата Огневич разрыдалась, рассказывая о благодарности от военных. Также певица призвала не останавливаться и продолжать донатить на ВСУ.

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