Тамара Гвердцители не простила диктатора.

Народный артист Украины Юрий Рыбчинский рассказал о трагедии, которая произошла в семье грузинской певицы Тамары Гвердцители. По его словам, мама знаменитости жила в Одессе, когда началось полномасштабное российское вторжение.

Известно, что певица два года молчала о нападении России в Украину, но после смерти своей мамы она наотрекз отказалась исполнять свои песни на русском языке и навсегда отреклась от всего российского.

"Мама – одесситка. Всю жизнь мама и Тамара были неразлучны. Она для нее была как правая рука. Они привыкли вместе быть. А мама очень хорошая женщина. Когда началась война и началась бомбардировка Одессы, она позвала Тамару и сказала: "Мою Одессу-маму (обстреливают, - УНИАН). Мы прощаемся с Россией". И несмотря на то, что там и состояние, и квартира, они (уехали оттуда, - УНИАН). Они более 10 лет прожили в Москве, но вернулись в Грузию", – рассказал Юрий Рыбчинский на телеканале "Дом".

Он добавил, что мама Тамары Гвердцители вскоре умерла. Женщина много переживала из-за ситуации в Украине, поэтому ее сердце не выдержало. Артистка же, в свою очередь, обвиняет именно диктатора Владимира Путина в смерти своего самого близкого человека.

"Мама так переживала, что она умерла. Поэтому Тамара говорит: "Это Путин убил мою маму", – вспоминает мужчина.

Он добавил, что грузинская звезда так и не смогла простить смерть мамы, которой не стало в 2022 году.

"Для нее это трагедия. Настоящая. Самая большая трагедия", – отметил Рыбчинский.

Напомним, Тамара Гвердцители выехала из России после начала полномасштабного вторжения и отменила все запланированные концерты.

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