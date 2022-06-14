А вы знали, что Дженнифер Лопес не было где жить?

Если посмотреть на голливудских звезд, то складывается впечатление, что они всегда жили в роскоши. Но это далеко не так. Кому-то из них приходилось ночевать в приюте для бездомных, так как собственного жилья у них не было и даже денег на аренду им не хватало.

Дженнифер Лопес

С юношества Лопес мечтала быть звездой Голливуда. Но родители такое ее стремление не поддержали. Так как Лопес не из робкого десятка, она решила все бросить и кинуться навстречу своей мечте. Приехав в Голливуд, она начала работать танцовщицей. Денег на аренду жилья не было, поэтому она спала на софе в танцевальной студии.

Роуз Макгоуэн

У звезды сериала "Все женщины - ведьмы" было непростое время. Как-то она сбежала из дома, связалась с плохой компанией и начала употреблять наркотики. Все усугубилось до того, что ей приходилось ночевать на улице. В таких скитаниях она провела целый год.

Хэлли Берри

Когда актриса Хэлли Берри начинала свою карьеру, у нее денег едва хватало на еду. Что можно говорить об аренде жилья? Но она так хотела добиться успеха, что была готова на любые жертвы. Какое-то время ей пришлось жить в приюте для бездомных.

Джим Керри

Еще в детстве Джим Керри узнал, что такое нищета. Долгое время он с родителями жил в автобусе. Также бывало и такое, что ему приходилось ночевать на улице.

Дэниел Крейг

Это сейчас Дэниел Крейг мегапопулярный актер, а когда-то ему приходилось спать на лавочках в парке. У него был тяжелый путь к успеху, но он добился своей мечты.

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