Сейчас Джессика Гаген - топ-модель Англии.

Британская модель Джессика Гаген сегодня поражает своей красотой. Рыжеволосая девушка с веснушками, голубыми глазами и красивой улыбкой сейчас является иконой стиля, но так было не всегда.

В детстве Джессика носила брекеты и страдала от лишнего веса. Все это вызывало только смех у ее одноклассников. В одном из интервью девушка рассказала, что над ней постоянно издевались в школе.

Однако после окончания школы она решила заняться собой. Джессика сняла брекеты и начала больше времени уделять спорту, правильно питаться. Это позволило ей не только привести себя в форму, но и победить в конкурсе красоты "Мисс Англия 2022-2023".

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Кроме того, известно, что Гаген стала первой рыжеволосой победительницей конкурса за 94 года его существования.

Таким образом топ-модель утерла нос всем своим обидчикам, которые не замечали в ней ничего красивого. Сейчас ее Instagram пестрит стильными снимками, на которых она выглядит просто непревзойденно.

Напомним, повзрослешая Женька из "Сватов" взбудоражила сеть.

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