Кремль регулярно отмечает его различными наградами как идейного пропагандиста.

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому актеру Ивану Охлобыстину, который со сцены в центре Москвы призвал убивать украинцев.

Как отмечается в сообщении на сайте СБУ, Служба собрала доказательную базу на актера-пропагандиста, который агитирует за войну России против Украины.

"По данным следствия, в сентябре 2022 года он стал хедлайнером концерта-митинга на Красной площади в Москве, который состоялся по случаю фейкового присоединения временно оккупированных территорий Украины в состав России", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что тогда Охлобыстин прямо со сцены призвал к продолжению вооруженной агрессии России, убийству украинцев и захвату новых регионов нашего государства. Кроме того, СБУ задокументировала и другие выступления фигуранта, где он агитировал к распространению кремлевского режима по всей территории Украины.

"За публичную поддержку рашизма, в частности военных преступлений оккупационных группировок России, Кремль регулярно отмечает фигуранта различными наградами как идейного пропагандиста. Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности злоумышленника в пользу страны-агрессора", - отметили в СБУ.

Так, на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Охлобыстину о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)

ст. 436 (пропаганда войны)

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников)

"Поскольку фигурант скрывается на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против нашего государства", - добавили в Службе.

Напомним, ранее российскому певцу-пропагандисту Григорию Лепсверидзе (известному по сценическому псевдониму "Лепс") было заочно сообщено о подозрении за публичную поддержку полномасштабного вторжения России в Украину, а также финансирование российской войны.

В СБУ отметили, что было задокументировано, как после одного из концертов летом 2023 года Лепс на камеры российских СМИ пообещал платить рашистам по миллиону российских рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ.

А также, что он неоднократно передавал российским оккупационным группировкам "гумпомощь" в виде бронежилетов, комплектов нательного белья и продуктов.

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