Таким образом победители песенного конкурса Евровидение 2021 высказывают свою поддержку Украине.

Весной 2022 года в России должны были состояться концерты итальянской рок-группы Maneskin, которая победила на Евровидении в прошлом году. Однако музыканты отказались ехать в РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба группы.

"Конечно, очень трудно делать объявления о шоу в то время, когда в Украине продолжается ужасная война и страдают невинные люди. Мы переживаем за украинский народ и солидарны с ним. И из-за решений людей у власти, которые влияют на жизни стольких невинных людей, мы не будем оставлять в туре российские даты", - сказано в сообщении Maneskin.

Напомним, рэпер T-Fest покинул Россию и осудил войну в Украине. В своем Instagram он обратился к поклонникам и призвал не расстраиваться из-за отмененных в РФ концертов, а лучше россиянам обратить внимание на последствия "спасательной" операции Владимира Путина в Харькове.

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