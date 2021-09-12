Телезвезда вышла в свет в необычном образе.

Американская телезвезда Ким Кардашьян прилетела в Нью-Йорк накануне бала Met Gala 2021. Она подъехала к отелю на черном внедорожнике, но поводом для обсуждения стало вовсе не это.

Так, светская львица вышла из машины в черном total-look от всемирно известного бренда Balenciaga - в кожаным штанах, тренче с широким поясом, в ботильонах на каблуке и в кожаной балаклаве. Дополнила она такой провокационный образ маленькой белой сумочкой со стразами.

"Кто-нибудь еще ощущает сильные эмоции от американской истории ужасов?", "Ты в порядке?", "Боже, это выглядит так глупо, черт возьми", "Ким, ты что-то видишь?", - пишут фаны в комментариях.

Кто такая Ким Кардашьян

Кимберли Ноэль Кардашьян Вест - американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звездами (США)" и "Семейство Кардашьян".

С 24 мая 2014 года Ким замужем в третий раз за рэпером Канье Уэстом, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы. У супругов четверо детей.

В январе 2021 года стало известно, что Кардашьян разводится с мужем Канье Уэстом.

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Автор: Диана Могилевич