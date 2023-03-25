Жена Киевстонера не стала говорить, общается ли ее муж с россиянином после 24 февраля.

Известный рэпер Киевстонер (Альберт Васильев), который активно строил карьеру в Украине, а затем подружился с путинистом Бастой и начал работать в РФ, сейчас находится в США. Там он живет вместе со своей избранницей и их ребенком.

Как оказалось, Kyivstoner выехал из Украины уже после начала полномасштабной войны, которую больше год назад развязала РФ. Алина Боул, избранница артиста, рассказала, как ему удалось оказаться за границей.

Артист сумел спокойно выехать, так как он является гражданином США. Однако на границе у него все равно искали украинский паспорт.

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"Его пограничники узнали и начали искать украинский паспорт в вещах... У нас малой плачет, холодно, зима. Держать на этих границах, ну смысл... Слава богу, нормально. Мы выехали законно, по его американскому паспорту. Альберт не гражданин Украины, поэтому не было никаких оснований задерживать", - призналась Боул в интервью Ольге Олицкой.

Также у нее спросили, общается ли Киевстонер со своим другом Бастой, который поддерживает путинскую агрессию. Оказалось, избранница Васильева не сумела дать четкого ответа.

Боул заявила, что не будет комментировать эту тему. Она предложила спросить об этом у самого Киевстонера. Однако избранница рэпера заявила, что тот все равно считает себя украинцем и даже якобы помогает ВСУ.

Напомним, ранее стало известно, что путиниста Басту обвинили в изнасиловании фанатки.

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