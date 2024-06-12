Продюсерка объяснила, что не вмешивается в личное артистов.

Украинская продюсерка Ирина Горовая высказалась о своей подопечной - известной певице Наде Дорофеевой. В частности, она объяснила, был ли развод артистки с Владимиром Дантесом и брак с Мишей Кацуриным, запланированным пиаром.

В 2022 году Дантес и Дорофеева объявили о разводе. Почти сразу исполнительница сообщила, что она в отношениях с другом семьи Кацуриным. Тогда поклонники артистки заподозрили, что такие новости - это хайп. Однако Горовая опровергла слухи и подчеркнула, что подобный пиар она как продюсер не использует.

"Моя стратегия не строится с черным пиаром. Если постоянно используешь черный пиар, то о тебе такое мнение и складывается. А если пытаешься прорабатывать свою стратегию в контексте настоящего, не манипулируя ничем, то со временем тебе удастся построить свой бренд таким, каким хочешь", - указала продюсер.

Также Ирина добавила, что не вмешивается в личную жизнь звезд. По ее словам, команда никогда не пытается распространить в сети подобные истории. Они стремятся, чтобы личное оставалось только для знаменитостей.

"Все, что случается в жизни наших артистов, я не комментирую и не вмешиваюсь в нее. Впрочем, надо понимать, что у всех что-то может произойти. Так происходит. Мы стараемся не раскручивать эти истории, а наоборот - оставляем их за закрытыми дверями. Это личная жизнь звезд, которую очень уважаю. Я против комментариев или раздутых историй. Пиара касается только благотворительность, интересные проекты, классный контент, релизы треков. Надя сейчас сама пишет песни, она музыкальный продюсер собственного проекта, поэтому концентрируемся на этом", - добавила Горовая.

К слову, Кацурин и Дорофеева поженились в июне 2023 года. Певица неоднократно рассказывала, что счастлива в браке, а также делилась, что с Мишей у них полная идиллия. Причину разрыва с Дантесом ни Надя, ни сам артист не раскрывали.

Напомним, ранее Ирина Горовая рассказала, почему завершила сотрудничество с Потапом.

Вас также могут заинтересовать новости: