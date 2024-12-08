Певица с мужем уже готовятся к новогодним праздникам.

Популярная украинская певица Ирина Федишин, которая недавно пожаловалась на проблемы со здоровьем, поделилась с поклонниками уютными фотографиями с мужем, продюсером Виталием Човником. На снимках, опубликованных в Instagram, пара позирует в одинаковых клетчатых пижамах, которые, по словам Ирины, им передал Святой Николай на одном из концертов.

"Подарки - пижамы, которые нам передал Св. Николай на концерте через наших поклонников. Как только Св. Николай так все знает?" - написала Ирина.

На фотографиях Ирина и Виталий выглядят счастливыми и влюбленными. Они позируют в объятиях друг друга, демонстрируя свои новые пижамы и букеты красных роз.

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Певица также добавила, что они с мужем планируют надеть эти пижамы на Новый год.

"Будем праздновать в семейном кругу, в тепле и уюте", - поделилась Ирина.

Реакция соцсетей:

"Счастья вам, здоровья, мирного неба!"

"Класс, вы невероятные!"

"Красивые подарки!"

"Невероятные!"

"Такие милые"

Напомним, что Ирина Федишин недавно отдыхала в США.

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