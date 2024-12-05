Певица с сыновьями отдыхала в Disney World.

Популярная украинская певица Ирина Федишин, которая пожаловалась на проблемы со здоровьем, находится в Соединенных Штатах с благотворительным туром. В перерывах между концертами она проводит время со своими сыновьями, Юрием и Олегом, исследуя интересные места Америки.

Недавно семья посетила знаменитый парк развлечений Disney World в Орландо, штат Флорида. Ирина поделилась яркими фотографиями из поездки в своем Instagram, где они с сыновьями наслаждаются аттракционами и праздничной атмосферой, которая царит в парке в предрождественский период.

На фото видно, как семья весело проводит время, катаясь на каруселях, фотографируясь со сказочными персонажами и любуясь яркими декорациями.

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Певица также отметила, что ее удивило отсутствие снега во Флориде, ведь в Украине уже зима.

"Здесь настоящая летняя сказка: +25, пальмы, солнце. Но как-то непривычно без снега на Новый год", - поделилась впечатлениями Ирина.

Кто такая Ирина Федишин

Ирина Федишин - это популярная украинская певица, автор песен и модель, которая работает в жанре поп-музыки. Она начала свою карьеру еще в подростковом возрасте, а впоследствии стала одной из самых успешных певиц Украины. Ирина известна своими зажигательными песнями, яркими сценическими образами и активной гражданской позицией. Она является лауреатом многих музыкальных премий и наград, а ее концерты всегда собирают аншлаги. Кроме музыкальной деятельности, Ирина Федишин также занимается благотворительностью и поддерживает различные социальные инициативы.

Напомним, Ирина Федишин рассказала о страшном обстреле родного Львова.

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