Знаменитость удивила своим решением поклонников.

Известная украинская певица Ирина Билык, которой на днях исполнилось 55 лет, на фоне слухов о романах заговорила о замужестве. Как известно, артистка лишь один раз была в официальном браке. Она объяснила, планирует ли снова кардинально менять свою личную жизнь.

Знаменитость в своем Instagram опубликовала пост, который озадачил некоторых ее поклонников. В нем она поделилась своими размышлениями относительно замужества. Исполнительница заявила, что больше не хочет выходить замуж. А также звезда поинтересовалась у своих подписчиков, что они думают о ее такой позиции относительно второго брака.

"Если я больше не хочу выходить замуж - это плохо или хорошо?" - написала певица и поделилась новым кадром в сети.

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Некоторые пользователи убеждены, что женщина не должна оставаться одинокой и еще сможет встретить мужчину, с которым построит крепкие отношения и семью. Однако большинство согласились с решением Билык. Они отметили, что любой ее выбор одобрят и главное, чтобы она была счастливой:

"Если вас постоянно разочаровывают мужчины - то не стоит"

"Главное, чтобы вы были влюблены и творили душевные песни"

"Это хорошо, живите для себя"

"Всегда может случиться что-то хорошее, или даже такое, что исцеляет"

"Не хочу, это еще не окончательное решение женщины. Когда "йокнет" то и не увидите, как будете уже замужем. Главное, чтобы вы были для себя счастлива, и в окружении мужского уважения, любви и заботы"

Что известно о личной жизни Билык

Первым известным избранником певицы был ее продюсер Юрий Никитин. Их отношения длились восемь лет. В 1998 году исполнительница закрутила роман с моделью Андреем Оверчуком, от которого родила сына Глеба. Впоследствии у артистки несколько лет были отношения с хореографом и шоуменом Дмитрием Коляденко.

После него Билык объявила об отношениях с хореографом на 15 лет молоде Дмитрием Дикусаром. Пара была вместе с 2007 по 2010 год.

В 2015 году знаменитость вышла замуж за азербайджанского режиссера и фотографа Аслана Ахмадова. Во время этого брака, с помощью суррогатного материнства, у них родился сын Табриз. В 2021 году стало известно об их разводе.

Напомним, ранее Ирине Билык сделали предложение после ее концерта. Сделал это ее давний друг на глазах у многих коллег и друзей звезды. Певица после предложения поцеловалась с мужчиной и сказала ему "да". Мужчина опубликовал видео этого трогательного момента в сети.

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