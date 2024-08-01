Ирина Билык заговорила об изменах: 'Каким женщинам не изменяют?'

Артистка заинтриговала поклонников.

54-летняя украинская певица Ирина Билык поделилась с поклонниками новой фотографией. На снимке она позировала в солнечных лучах.

Можно рассмотреть, что знаменитость для прогулки в теплый летний день надела розовое платьице, которое идеально ей подходит. Роскошные белые волосы Билык распустила, что добавило ее образу более романтического настроения. А также она надела солнцезащитные очки.

При этом артистка напугала поклонников подписью к фото.

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"Интересно ваше мнение. Каким женщинам не изменяют мужчины?" - поинтересовалась Ирина.

Поклонники сразу же начали отвечать на ее вопрос. В комментариях они пишут:

"Стервам. Чем лучше мы относимся к мужчинам, тем больше они вытирают об нас ноги"

"Мужчины не изменяют любимым женщинам"

"Всем изменяют. Себя нужно любить"

"Счастливым и уверенным в себе женщинам"

"Не изменяют тем, от кого чувствуют вкус любви"

Напомним, ранее известный ведущий рассекретил, где живет и чем занимается 25-летний сын Ирины Билык.

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