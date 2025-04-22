Друг Ирины Билык впервые рассказал о ее серьезном заболевании: '30% было повреждено'

Вскоре артистка вернется на сцену.

Друг певицы Ирины Билык - Евгений Рыбчинский - впервые рассказал о серьезном заболевании, которое перенесла его кума совсем недавно. В марте певица перенесла воспаление легких, поэтому была вынуждена отменить концерты.

Рыбчинский говорит, что ее состояние было критическим, так как у Ирины было повреждено 30% легких.

"Ира очень болела. Она не из тех, кто будет выставлять на первый план свои болезни, а будет рассказывать только о достижениях. Она сильно переболела. И вообще совершила большой подвиг, когда вышла на сцену после того, как 30% ее легких было повреждено", - рассказал Евгений в интервью "ЖВЛ представляет".

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Сейчас Билык лучше. Она снова вернулась в соцсети и стала более активной. Также она анонсировала свой сольный концерт в Одессе, который состоится 6 мая.

Напомним, ранее 55-летняя Ирина Билык заговорила о замужестве и ответила, планирует ли еще идти под венец. Некоторые пользователи убеждены, что женщина не должна оставаться одинокой и еще сможет встретить мужчину, с которым построит крепкие отношения и семью.

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