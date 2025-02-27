Артистка уверена, что совсем скоро наступит мир.

Известная украинская певица Ирина Билык рассказала, когда может закончиться война.

Об этом артистка заявила в эфире телеканала М1. По ее словам, долгожданный мир наступит уже весной, а именно до дня рождения Ирины.

"Я очень хочу сделать громкое заявление. Возможно, это будет в первый и в последний раз. Вот почему-то мне кажется, что именно к моему дню рождения закончится война. Почему-то я так чувствую. До моих концертов в Киеве, до 6 апреля", - сказала Билык в программе "Світанок".

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Она отметила, что сейчас планирует большой тур по Украине, поэтому верит, что в ближайшее время закончится полномасштабная война.

Что известно об Ирине Билык

Ирина Билык - украинская певица, композитор и народная артистка Украины. Начала свою карьеру в 1988 году. Через год дебютировала на фестивале "Червона Рута".

В 1997 году Билык отправилась в самый большой концертный тур в истории украинского шоу-бизнеса - всеукраинский тур "Так просто", который охватил 25 крупнейших городов Украины. Позже ее популярность начала набирать обороты. Известніми хитами певицы являются "Снег", "Одинокая", "Нас нет" и многие другие.

Во время полномасштабной войны Ирина активно помогает украинским защитникам и дает благотворительные концерты.

Напомним, ранее певица Оля Полякова назвала точную дату окончания войны.

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