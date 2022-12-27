Украинская певица Ирина Билык вместе Дмитрием Коляденко сейчас находится в Праге. Они сняли романтическое видео, на котором Билык предстала с букетом и в объятиях бывшего супруга.
Известно, что 18 декабря певица посетила новогоднюю вечеринку в Чехии, ведущим которой был Коляденко. Видимо, они решили остаться там и немного отдохнуть.
Однако есть один очень интересный нюанс. На опубликованном видео заметно обручальное кольцо на руке Билык. Поклонники сразу же принялись обсуждать их вероятное воссоединение.
Реакция сети на видео Билык
- "Мне кажется, это единственный мужчина, который любил Иру за то, какая она есть"
- "Старая любовь не ржавеет"
- "Когда все настолько плохо, что приходится вернуться к бывшему"
- "Если вы снова вместе, я за вас очень рада"
- "Что не говори, а искренняя любовь бывает только раз в жизни"
- "Давно пора быть вместе"
- "А говорят дважды в одну реку не войдешь"
Стоит отметить, Ирина Билык и Дмитрий Коляденко состояли в гражданском браке с 2003 по 2006 года. Общих детей у них нет.
Напомним, ранее Ольга Сумская встретилась с Ириной Билык в Испании.