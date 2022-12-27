Певица вместе с Дмитрием Коляденко сейчас находится в Праге.

Украинская певица Ирина Билык вместе Дмитрием Коляденко сейчас находится в Праге. Они сняли романтическое видео, на котором Билык предстала с букетом и в объятиях бывшего супруга.

Известно, что 18 декабря певица посетила новогоднюю вечеринку в Чехии, ведущим которой был Коляденко. Видимо, они решили остаться там и немного отдохнуть.

Однако есть один очень интересный нюанс. На опубликованном видео заметно обручальное кольцо на руке Билык. Поклонники сразу же принялись обсуждать их вероятное воссоединение.

Видео дня

Реакция сети на видео Билык

"Мне кажется, это единственный мужчина, который любил Иру за то, какая она есть"

"Старая любовь не ржавеет"

"Когда все настолько плохо, что приходится вернуться к бывшему"

"Если вы снова вместе, я за вас очень рада"

"Что не говори, а искренняя любовь бывает только раз в жизни"

"Давно пора быть вместе"

"А говорят дважды в одну реку не войдешь"

Стоит отметить, Ирина Билык и Дмитрий Коляденко состояли в гражданском браке с 2003 по 2006 года. Общих детей у них нет.

Напомним, ранее Ольга Сумская встретилась с Ириной Билык в Испании.

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