Знаменитости посетили благотворительный концерт.

В воскресенье, 30 октября, на Майорке в Испании состоялся масштабный благотворительный концерт, в котором приняли участие украинские звезды, среди которых были Ирина Билык и Ольга Сумская.

Так, знаменитости вместе побывали на гольф-поле Son Muntaner в Пальме, где и сделали совместное фото.

"Моя прекрасная", - подписала снимок Сумская.

Стоит отметить, что обе звезды были в сине-желтых образах, символизирующих флаг Украины.

Известно, что на мероприятии присутствовали Сергей Бабкин, Амадор Лопес, Наталья Валевская и другие. За время события удалось собрать средства на покупку твердотопливных котлов, чтобы обогреть украинских детей.

Напомним, дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут, 16-летняя Злата Митчелл, продолжает публиковать в своих соцсетях откровенные фото. На этот раз девушка сверкнула пышной грудью.

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