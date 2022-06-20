Женщина рассказала о стоимости жизни в стране.

Блогерша из Днепра Анна Алхим, которая ранее оскандалилась своей поддержкой Путина, сейчас находится в Хорватии с ребенком. В интервью Славе Демину она рассказала, какие цены на жилье и продукты в стране сейчас.

"6 тысяч евро стоит наша квартира на 24 дня. Объясню почему так дорого: мы живем в апартаментах, мы первые снимаем эту квартиру и пляж буквально в 200 метрах. Это очень удобно. Эта мегадорого, конечно, но это комфорт. Ребенок пошел, покупался, вернулся, покушал, опять пошел плавать. Я не готова, но мне приходится платить за этот комфорт. Жилье, на самом деле, сейчас не найдешь. Я хотела продлить эту квартиру, мне хозяйка сказала: "Со скидкой для вас 7500 евро", - возмутилась Анна.

Также Слава спросил о том, сколько обойдется стандартный набор продуктов по местным ценам.

"Я пошла на рынок, купила пол арбуза, килограмм черешни, мясо, картошка, огурцы, помидоры, 1 тазик клубники, курицу гриль, кусочек сыра и десяток яиц. Это все вышло плюс-минус 4 тысячи гривен", - поделилась инстаблогерша.

Напомним, названы топ-5 украинских блогеров, которые "перекроили" свое тело.

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