Музыкант сравнил войну с ХАМАС и теракт 11 сентября 2001 года в США.

Российский музыкант Андрей Макаревич, эмигрировавший в Израиль после полномасштабного вторжения России в Украину, поставил рядом войну с ХАМАС и теракт 11 сентября 2001 года в США. Артист убежден, что нападение террористов на Израиль воспринимается страшнее, чем столкновение самолетов с башнями-близнецами.

Россияне подняли визг из-за этого, посоветовав звезде "не бредить". Сообщение Макаревича быстро подхватили российские пропагандистские СМИ, которые в очередной раз попытались унизить артиста.

"Я считаю, что 7 октября 2023 года для Израиля – то же, что 11 сентября 2001 года для Америки. Если в деталях, пожалуй, круче. Никто тогда не сочувствовал Аль-Каиде. Странно, правда? И американцы разобрались. Где сейчас эта Аль-Каида? Никто не помнит. А потому, что самолет, врезающийся в небоскреб – это так кинематографично", – написал музыкант.

Видео дня

Макаревич заверил, что общество мало знает о террористических атаках ХАМАС, ведь кадры залитых кровью домов не транслируют так часто, как освещали террористический акт в США.

"Впустую. Я бы показал всему миру. Каждому слабоумному, который сегодня угрожает кулачком кровожадному сионистскому агрессору. Каждому. Некоторым, с*ка, насильно", – эмоционально заявил Макаревич.

Поливать грязью артиста, осуждающего геноцид и терроризм, набежали российские "патриоты", которые не скрывают свои симпатии к ХАМАС.

Что писали раздраженные российские "патриоты"

"Кукуха у беглого музыканта все-таки уехала, теперь это явный медицинский факт"

"Макаревич в маразме, иначе не объяснить то, что он несет в последнее время"

"Он жидофашист типичный"

"Старый биомусор"

Напомним, что недавно Андрей Макаревич ответил, пойдет ли воевать за Израиль. Он подчеркнул, что ему никто не даст оружие и не отправит его на фронт, поэтому он найдет другой способ, как помочь Израилю.

"Винтовку мне, к сожалению, не дадут, я выяснял, хотя я очень неплохо стреляю. Но я постараюсь чем-то быть полезным", - резюмировал артист.

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