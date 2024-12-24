Она также вспомнила, сколько времени понадобилось, чтобы дети привыкли к новым условиям жизни.

Жена украинского ведущего Тимура Мирошниченко - адвокат и блогерша Инна - откровенно рассказала об адаптации усыновленных детей Марселя и Ангелины в их семье.

По словам женщины, каждый из них переживал этот период по-разному. Однако у приемного сына адаптация была гораздо сложнее.

"У него были тяжелые поведенческие проявления, с ним было очень трудно. Он постоянно проживал в истерках, не подпускал к себе, у него были жесткие приступы аутоагрессии, он постоянно плакал, не позволял людям его касаться. Это было очень тяжело", - рассказала Инна в интервью Славе Демину.

Мирошниченко также добавила, что с приемной дочерью Ангелиной было проще из-за того, что девочка старше и могла сказать, что ее беспокоит. Однако раньше она не умела выразить свои эмоции, которые переживает.

"Ребенок вообще не понимает своих чувств, эмоций. Сейчас она там плачет и говорит: "Мне грустно" и это победа! Потому что до этого она плачет и не знает, чего она плачет. Мы спрашиваем: "Чего?", а она: "Не знаю чего". Что-то чувствует, но не научили различать что.Такой коммуникации с Марселем не было, но наша адаптация была тяжелее с Ангелиной, чем с Марселем. Мы этого не ожидали, но нам было очень трудно и к этому тоже надо быть готовым, что ты с какими бы ты добрыми намерениями не зашел в усыновление, ты не можешь контролировать свои чувства. И в любом случае на взрослом лежит больше ответственность, чем на ребенке".

Инна подчеркнула, что любая адаптация рано или поздно завершается. Ее продолжительность у каждого ребенка разная, однако в их случае понадобилось определенное время.

"С Ангелиной получилось где-то три месяца, а на четвертый очень резко так раз и фух. Так все хорошо в жизни, но три месяца, честно, эмоциональное состояние было на дне. А с Марселем у меня к нему не было никакой адаптации, а он адаптировался год. Он реально впервые попросил взять его на руки, потому что он хотел объятия, когда год был в семье. Сейчас мы можем сказать, что он полностью раскрылся, абсолютно обычный ребенок", - сказала адвокат.

К слову, Инна и Тимур воспитывают четверых детей. У них есть биологические дети 6-летняя дочь Мия и 5-летний сын Марко, а также приемный 3-летний сын Марсель и приемная дочь Ангелина, которой 9 лет.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко показала, как с детьми пряталась от ракетной атаки на Киев.

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