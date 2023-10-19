О своем решении она рассказала в соцсетях.

Супруга украинского телеведущего Тимура Мирошниченко сообщила, что подала документы на усыновление второго ребенка.

Как она рассказала на своей странице в Instagram, впереди ее ждут курсы для усыновителей. Несмотря на то, что ранее она их уже проходила, в этот раз ей снова придется это сделать.

"Что ж, я пошла по второму кругу. Документы поданы. Дальше направление на курсы. Ожидание курсов. Прохождение курсов. Рекомендации психологов. Постановление на учет. Поиск. Встреча", - написала Мирошниченко.

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Она добавила, что подавала документы без супруга. Поэтому условно она становится мамой-одиночкой.

"Да, так можно было. У меня есть жилье, доход и согласие мужа брать детей на мое содержание. Потом я условно становлюсь мамой-одиночкой относительно нового ребенка. А потом еще один суд - внутрисемейное усыновление. Немного больше юридических нюансов. Но это легче, чем Тиму подстраиваться под школу", - добавила Инна.

Напомним, недавно Инна и Тимур Мирошниченки усыновили мальчика, несмотря на то, что воспитывают своих двоих детей - Мию и Марка. Сейчас они хотят удочерить девочку, потому что их старшая дочь мечтает о сестричке.

К слову, на днях Мирошниченки крестили приемного сына Марселя.

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