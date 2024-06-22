Инна ответила, будут ли они с мужем усыновлять больше детей в будущем.

Известный ведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна, которые год назад усыновили мальчика, планируют взять к себе в семью еще одного ребенка. Однако пока что им этого не удалось. Инна рассказала, как скоро это произойдет, а также объяснила, планируют ли они еще усыновлять детей.

По словам женщины, она прошла курсы усыновителей и тогда ей ответили, какого пола и возраста ребенка, они с любимым могут взять. Однако процесс усыновления продвигается не слишком быстро.

"Очень много моментов зависит не от нас, не от меня. От различных служб, органов, структур... Как только все будет ясно и понятно, я все расскажу", - указала Инна.

Жена ведущего подчеркнула, что они в поисках девочки, которая была бы старше их детей. Как известно, сейчас супруги воспитывают 6-летнюю дочь Мию, 5-летнего Марка и усыновленного 3-летнего Марселя.

"Мы до сих пор намерены усыновить ребенка в возрасте от 8 до 12 лет, в поиске 8-10 лет, чтобы не была слишком большая разница. Но не принципиально", - добавила женщина.

На вопрос о том, будут ли они с Тимуром усыновлять еще детей, Инна ответила, что планируют взять паузу. Причина пока в том, что размер их квартиры не позволяет поселить еще больше людей.

"Мы пока собираемся остановиться на четвертом ребенке, просто ввиду того, что у нас больше нет места в квартире, куда бы мы могли разместить еще одного ребенка. Но когда наши жилищные условия позволят нам принять еще детей - мы на этом не останавливаемся. И пятый, возможно, шестой - пока не могу сказать", - сказала Инна.

Напомним, ранее жена Тимура Мирошниченко показала, как изменился их приемный сын за год в семье.

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