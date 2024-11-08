Инна написала трогательное сообщение о миссии приемного сына.

Инна Мирошниченко, жена известного телеведущего Тимура Мирошниченко, поделилась глубокими размышлениями об их приемном сыне Марселе. Она убеждена, что мальчик, который в свои 3 года уже пережил немало боли, пришел в этот мир с особой миссией - помочь другим детям-сиротам.

"Когда он вырастет и мы расскажем, как маленький смелый мальчик, чье сердце было полно любви, вел нас вперед", - пишет Инна в Instagram.

Она рассказывает, как Марсель, несмотря на проблемы со здоровьем и сложный старт в жизни, научил их семью искренне любить и вдохновил бороться за судьбу брошенных детей.

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Инна уверена, что каждый ребенок - это светлая душа, которая стремится к любви и заботе.

""Верю, что когда Марсель вырастет, детских домов уже не будет существовать. Что это будет страшная история из прошлого, которую невозможно представить в будущем. И что он будет знать, что это в том числе благодаря ему! Потому что он влюбил сотни тысяч людей в свои кудри. А пока те любуются ангелочком, он держит внимание и кричит о том, что детский дом - не место для ребенка!", - делится своими мечтами Мирошниченко

Она надеется, что история Марселя поможет привлечь внимание к проблеме сиротства и побудит людей открыть свои сердца для детей, которые нуждаются в семье.

"Он выбрал этот путь самостоятельно. Пришел в эту жизнь, чтобы своими страданиями раскрыть человеческие сердца. И надеемся, что ваше уже раскрыл. Что вы не закрываете глаза на насилие в учреждениях. На издевательства и нечеловеческие условия. И готовы стать на защиту детей. Потому что все это наши дети. Чужих не бывает", - считает Инна.

Кто такой Марсель?

Марсель родился на Житомирщине и сразу же попал в детский дом. Биологические родители отказались от недоношенного малыша с проблемами со здоровьем. Инна и Тимур нашли Марселя на сайте Минсоцполитики и усыновили его, когда ему было почти 2 года. С тех пор мальчик расцвел в атмосфере любви и заботы.

Напомним, Тимур Мирошниченко рассказал о неудачной беременности у жены.

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