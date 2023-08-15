Хореограф отметила, что у ее мужа есть определенное заболевание, впрочем они не пытаются получить "белый" билет.

Известная хореограф и звезда танцевальных шоу Илона Гвоздева объяснила, почему ее муж Иван Хомячук не на фронте. Она нередко получает такие вопросы от подписчиков. Гвоздеву обвиняют в том, что ее муж "жарит шашлыки, пока кто-то стоит в окопе".

В интервью Алине Доротюк хореограф объяснила, что она и ее избранник не пытаются хитрить. По словам Гвоздевой, мужчине пока давали повестку.

"Ну нет повестки! Когда она придет, извините, уйдет. Как и все остальные, на всех условиях. Мы не делаем никакие "белые" себе билеты, мы не делаем какую-то инвалидность ему. Хотя, в принципе, его заболевание, алопеция... Вроде бы говорят, что эта болезнь... Не знают, откуда она берется и как ее надо лечить", - призналась танцовщица.

Гвоздева напомнила о том, что на фоне полномасштабной войны у ее мужа начали выпадать волосы. Из-за стресса организм ее избранника "решил", что брови или прическа на голове - якобы лишние. Впрочем, хореограф отмечает, что если мужчина все же получит повестку, то он уйдет на фронт.

"Поговаривают, что алопеция - это как психосоматический некий вид расстройства, психического расстройства. Ну это нормально, в психическую клинику мужа не надо закрывать. Подразумевается, что это от стресса", - пояснила Гвоздева.

Илона Гвоздева и Иван Хомячук - что известно об их отношениях

​Гвоздева и ее муж уже много лет живут в браке. У них есть двое общих детей - дочь и сын. В 2022 Гвоздева обвенчалась с мужем на восьмом году жизни в браке.

На фоне полномасштабной войны избранник танцовщицы начал терять волосы. Кроме того, недавно в семье звездной пары произошло горе.

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