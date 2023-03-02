Знаменитость рассказала, что ушла из жизни бабушка ее мужа.

Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева в своем блоге рассказала о трагедии - ушла из жизни бабушка ее мужа. У них были теплые и близкие взаимоотношения, поэтому потерю Илона переживает очень непросто. Детальнее о случившемся она рассказала в своем Instagram-блоге.

Гвоздева рассказала, что ее бабушки уже давно умерли, а бабушка мужа во многом стала для нее очень близким человеком.

"Светлая вам память. Своих родных бабушек я потеряла уже очень давно, и выйдя замуж за своего мужа, снова нашла близкого человека! Это была невероятная женщина, всегда искренняя улыбка, сколько добра и любви было в ее глазах, какие у нее были золотые руки и доброе сердце любящей матери, бабушки и женщины. Всегда будем помнить вас. Царство небесное. Аминь", - высказалась Гвоздева.

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Также она опубликовала несколько трогательных фото, сделанных, очевидно, профессиональным фотографом во время недавней встречи. На снимках бабушка позировала в ярком платке и с букетом цветов, улыбаясь на камеру.

Напомним, Илона Гвоздева разгневала украинцев из-за того, что хочет забыть войну.

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