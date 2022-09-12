В браке до этого она состояла восемь лет.

Украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая ранее принимала участие и победила в проекте "Танці з зірками", обвенчалась в церкви со своим мужем после восьми лет брака. Об этом пишет Viva, и публикует фотографии с церемонии. Случилось это в пятницу, девятого сентября.

"Мы с любимым неслучайно выбрали дату 9.09.22 – это очень важный для нас день, день рождения нашей дочери Рии. Наша маленькая принцесса и очаровательный принц сынишка сопровождали нас на нашей свадьбе. Это было так чувственно", - поделилась Гвоздева в интервью журналистам.

Илона призналась, что на церемонии венчания в церкви у нее были магические ощущения - более трепетные, чем на свадьбе.

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"Понимание, что ваши тела, души и мысли навсегда соединились перед Богом до конца жизни! Теперь мы не просто пара — мы единый организм в согласии, добре, мире и невзгодах. Теперь еще больше уважения, любви и одно сердце на двоих", - поделилась Илона Гвоздева.

Напомним, ранее Илона Гвоздева назвала Баскова "пид*расом" из-за его позиции.

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