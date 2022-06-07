Совсем скоро звезда поделится хорошей новостью.

Украинский хореограф Илона Гвоздева написала в своем Instagram, что скоро поделится хорошей новостью и предложила поклонникам угадать, какой именно.

Так, знаменитость создала опрос, среди ответов которого был вариант о третьей беременности. После того как поклонники нажали на этот вариант, он загорелся зеленым цветом. Скорее всего, именно этой новостью вскоре и поделится хореограф.

При этом Гвоздева уточнила, что сбылась их заветная с мужем мечта, которая очень греет им душу.

"Совсем скоро я поделюсь с вами приятной новостью, осуществлением нашей заветной мечты с мужем, которая до сих пор держит нас в тонусе и с каждым днем все больше греет душу", - поделилась Илона.

Отметим, Илона Гвоздева счастлива замужем. В браке у нее родились двое деток - дочь Валерия и сын Доминик.

Напомним, кто из украинских знаменитостей родил во время войны.

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