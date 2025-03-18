В сети показали, как выглядел Parfeniuk на своем концерте.

Популярный украинский артист Илья Парфенюк, выступающий под псевдонимом Parfeniuk, ошарашил публику своим внешним видом на сцене. Исполнитель, известный песнями "Провела екскурсію", "Врубай", и "Відриваючись", неожиданно появился на концерте в одном нижнем белье.

На днях певец выступил в одном из украинских городов в рамках своего всеукраинского тура. Звезда спел свои известные хиты, в том числе и "Врубай", который ранее возглавил тренды на платформе YouTube.

Во время исполнения этой песни знаменитость показался в трусах и майке. Полуобнаженный Парфенюк выступал на сцене в нижнем белье и кроссовках, больше на нем не было никакой одежды.

Присутствующие на концерте сняли момент на камеру и распространили в TikTok. Зал поддержал Илью громкими аплодисментами и подпевал ему.

Как реагируют в сети

Пользователи с юмором прокомментировали "полуобнаженное выступление" артиста. Кто-то оценил такую выходку исполнителя, но не обошлось и без негативных комментариев под видео:

"Вот и лицо современной украинской музыки и творчества. Прям аж прет, как хочется это все переслушивать. Ужас"

"Зато удобно и ничего не мешает выступать"

"Почему такие люди обиженные?! Если вам не нравится, возьмите и просто не смотрите. Лично я довольна концертом и получила положительные эмоции"

"Еще бы голый вышел, звезду поймал"

Напомним, ранее Parfeniuk закрутил новый роман после разрыва с невестой-блогером. Артист, который разошелся с бывшей в конце прошлого года, отправился на отдых с новой девушкой. Об этом сообщила сама Симбочка и раскрыла причины расставания с певцом.

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