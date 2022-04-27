Продюсер рассказал, что Медведчука как политика не воспринимал.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк назвал свою бывшую коллегу Оксану Марченко предательницей, и заметил, что ее мужа Виктора Медведчука никогда не воспринимал как политика. Такую позицию он высказал в интервью Славе Демину.

Слава попросил Игоря Кондратюка описать свою экс-коллегу Оксану Марченко тремя словами, на что тот ответил: "человек предал Украину".

Относительно Медведчука он был более многословен и рассказал, где с ним пересекался.

"Здоровался несколько раз за руку. Был такой эпизод, это не является секретом, когда мы летали на первый сезон "Україна має талант" на самолете Марченко или Медведчука. Не знаю чей он на самом деле, это были арендованные самолеты, может тогда у них и не было самолета, я не знаю этого. Но несколько раз он встречал ее с самолета. И мы здоровались за руку", - вспомнил Кондратюк.

Впечатление у него о Медведчуке однозначное.

"Я его как политика не воспринимал еще тогда. Я сторонник открытых, понятных, честных, прозрачных политиков. Но сразу скажу, что таких почти не знаю в нашей истории", - пояснил Игорь Кондратюк.

Отметим, Виктора Медведчука подозревают в государственной измене. Ему объявили подозрение по двум уголовным делам и избрали меру пресечения - домашний арест. 27 февраля 2022 года стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Его удалось задержать только 12 апреля, когда его в форме ВСУ пытались незаконно вывезти сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. После его задержания Марченко обратилась к Зеленскому и Эрдогану. Позже жена Медведчука дала пресс-конференции, где заявила, что он якобы "спасал тысячи людей".

Напомним, Кондратюк также заявил, что ожидает компенсацию за разрушенное оккупантами жилье. Однако деньги хочет получить не из украинского бюджета, а за счет репараций, которые Россия должна выплачивать Украине.

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