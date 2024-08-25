Продюсер также раскрыл секрет 30-летнего брака с женой.

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк в последнее время неохотно делится подробностями личной жизни. Он скрывает своих детей, однако на этот раз знаменитость сделал исключение и рассказал о жизни сыновей и дочери.

Кондратюк отметил, что он непросто так скрывает семью. Дело в том, что сейчас многие его родственники служат в рядах ВСУ или даже находятся на оккупированных территориях, поэтому, чтобы не раскрыть их личности, он осторожен с высказываниями.

"В семье у меня есть люди, которые служат, есть родственники на временно оккупированных территориях. Я имел неосторожность в июне 2022 года сказать что-то об одном из мужчин своей семьи и матери позвонили из нашего временно оккупированного Каланчака (Херсонская область). Я не хочу и это принципиальная позиция. У меня там осталось много родственников", - рассказал Игорь.

Кондратюк в браке с Александрой Городецкой уже более 30 лет. У супругов трое детей: 20-летняя дочь Полина, 26-летний сын Даниил и 37-летний Сергей. Сейчас, как признается продюсер, у него нет внуков.

"Поле 20 лет, Дане - 26 лет, Сергею - 37 лет. Старший сын во время войны развелся, детей нет. У меня нет внуков, две собаки есть. Мы с женой поняли, что хотим или не хотим (внуков - УНИАН) - это не имеет значения, потому что мы ничего не можем сделать. Вместе с женой 30 лет, кажется. Секрет - любовь, уважение и терпение", - поделился знаменитость.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк ответил, смогут ли Потап и Олег Винник вернуться на украинскую сцену.

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