Знаменитости вместе работали на шоу "Х-Фактор".

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк высказался о скандальном рэпере Сереге, который стал на сторону оккупантов после 24 февраля 2022 года. Предатель из Белоруссии наплел бред о войне и назвал украинцев "нацистами".

Серега много лет жил и строил свою карьеру в Украине. Однако сейчас он внезапно забыл о прошлом и активно распространяет российскую пропаганду. Рэпер цинично врет об украинцах и защищает путинский режим. На этот раз он выдал, что в Украине якобы живут только "нацисты". Как известно, у путиниста родилось двое сыновей от украинки Полины, которых он похитил у матери. Свои действия предатель обосновал тем, что не хочет, чтобы его дети жили среди "нацистов".

"Я с тревогой начал наблюдать, в каком окружении их воспитывают. Я понимаю, что здесь речь идет о выборе ценностей, о том, в какой картине мира они будут взрослеть. И выбор там между ответственным подходом и подходом, где не так много ответственности, между патриотическим и либеральным. Если коротко выразиться, я не хотел бы, чтобы моих сыновей воспитывали нацисты. И поэтому мы договорились с их мамой, что я буду их воспитывать", - заявил скандалист.

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Пропагандистское заявление рэпера не обошел его экс-коллега по шоу Игорь Кондратюк. Продюсер убежден, что у путиниста "не все в порядке с головой", если он несет подобный бред.

"Тут брутального Серегу брутально поим*ла ФСБ, кажется. А мо' он чем-то сильно затянулся? Или просто моча в голову подошла? С кем приходилось работать!" - прокомментировал высказывание Сереги Кондратюк.

К слову, Серега - еще тот фанат Советского Союза. Он говорил, как ему жаль, что "братские народы" распались. Следовательно, путинист мечтает, чтобы Украина, в частности, стала частью РФ. В 2021 году предатель поддержал режим белорусского диктатора Александра Лукашенко, а после начала полномасштабного вторжения он публично поддержал нападение России на Украину.

Напомним, ранее Серега сделал очередное циничное заявление о войне и поддержал оккупантов.

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