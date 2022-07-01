Селебрити РФ отмалчиваются из-за того, что боятся потерять работу.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал, что ни от кого из артистов России он не получил поддержку после 24 февраля. Он сообщил, что написала ему только грузинская актриса Нино Катамадзе. Об этом он рассказал "Суспільному".

"Мне только Нино Катамадзе написала, грузинская артистка. Кто работал в российском шоу-бизнесе - никто. Многие мои бывшие друзья своим молчанием де-факто поддержали агрессивную, убийственную политику Путина", - прокомментировал телеведущий.

Отметим, что даже друг и кум Кондратюка Андрей Козлов решил отмолчаться в то время, как Россия убивает мирных украинцев. Не помешало ему занять такую позицию даже то, что он сам родом из Мариуполя.

"Он даже не поздравил меня с днем рождения. Но мы с 2014 года не общаемся, только парой сообщений обменялись, поздравляли друг друга с днем рождения или с Новым годом. Он не просто из Украины, а из Мариуполя, который много недель "утюжили" россияне. Не знаю, цел ли его дом, дом его мамы покойной, но я точно знаю, что мои знакомые люди просили о помощи в эвакуации его брата", - заметил Игорь Кондратюк.

Напомним, путинистка Ани Лорак засветилась на вечеринке Киркорова. Опальную звезду, которая молчит о войне в Украине, заметили на торжестве рядом с женой Пескова и кремлевской певицей Валерией.

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