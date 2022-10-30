Шоумен заявил, что у его сыновей есть проблемы со здоровьем.

Украинский шоумен Игорь Кондратюк активно ведет информационную войну. Он рассказывает о зверствах оккупантов в Украине. При этом его сыновья призывного возраста решили не вступать в ряды Вооруженных сил Украины.

Звездный отец рассказал, что его дети не будут убегать, если им придет повестка. А пока они помогают армии в тылу.

"Двое парней живут в Киеве. Работают. Старший монтирует социальные ролики какие-то, где они их берут и снимают, я не знаю. Средний занимается блокчейном. Он организовал фонд вместе с единомышленниками. Донатят на ВСУ, возят волонтерские какие-то вещи. В том фонде, кажется, фигурирует мэр Нью-Йорка", – рассказал продюсер в интервью Rostyslove Production.

Кондратюк добавил, что и он, и его сыновья попадают под четвертую волну мобилизации из-за проблем со здоровьем. Но если им придут повестки, они все вместе готовы отправиться на фронт защищать родную страну.

Также шоумен уточнил, что в начале полномасштабной войны он вместе с сыновьями вступил в терроборону, но опять-таки из-за здоровья им пришлось отказаться от этой затеи.

"Они оба (сыновья, - УНИАН) в четвертой волне мобилизации, так же как и я, кстати. Мне 60 лет исполнилось, но, не дай Бог, будет ухудшение на фронте, я пойду. Все пойдут, что делать", - добавил шоумен.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк нелестно высказался в адрес путиниста Сергея Соседова, с которым сидел за одним суддейским столом на "Х-факторе".

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