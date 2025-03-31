Продюсер также ответил, платит ли ему артист сейчас свой долг.

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк высказался о военной службе популярного певца Виталия Козловского, который мобилизовался в июне два года назад. Артист тогда пополнил ряды Нацгвардии, однако сейчас, как заявил его бывший наставник, он не служит.

Громкое заявление звезда шоу "Караоке на Майдане" выдал в интервью для проекта "Рандеву" Янины Соколовой. Как известно, звезды выясняли отношения в правовом поле после прекращения сотрудничества и из-за авторских прав. Выяснилось, что после разрыва контракта за Козловским остался долг, который он должен оплатить экс-продюсеру.

Ранее сам исполнитель делился, что судья талант-шоу взимал с него средства с его военной зарплаты. Однако сейчас Кондратюк сообщил, что этот процесс на паузе. А причиной стало то, что Виталий больше не служит. По его словам, сейчас они не общаются, а все дела, которые касаются долга, обсуждаются через адвокатов.

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"Он достаточно давно уже не служит. Это у него надо спросить почему. У нас отношения простые: он должен средства по суду и все, я о нем забываю. Он периодически выходит на связь с моим адвокатом, происходит бурление и снова это спадает. Я даже не обращаю на это внимание. Он платил, когда служил. Потому что это был официальный процесс через бухгалтерию", - рассказал продюсер.

Оказалось, что знаменитость также звонил командиру 3-го батальона оперативного назначения "Свобода" Петру Кузику, где служил Козловский. Военный тогда сказал Кондратюку: "Он сказал мне, что его унизили тем, что зачислили к нему в бригаду Козловского".

К слову, певец пополнил ряды защитников в 2023-м. Козловский присоединился к бригаде "Рубеж" Гвардии Наступления. Однако позже он сам объявил, что больше не выполняет задачи на службе и был переведен в Киев.

По его словам, экс-продюсер взимал с него 20% зарплаты за уплату долга. Виталий просил Кондратюка приостановить выплаты долга пока он находится на службе, но тот не согласился и отметил, все решается согласно решению суда.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк ответил, сможет ли группа Ziferblat победить на "Евровидении-2025". Продюсер объяснил, какие у группы шансы на триумф на международном событии и что думает об их конкурсной песне "Bird of Pray". Как известно, ранее знаменитость критиковал коллектива, но после их выступления на Нацотборе этого года, изменил свое мнение.

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