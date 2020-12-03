Хью Кияс-Берн умер в возрасте 73 лет.

Австралийский актер Хью Кияс-Берн умер в возрасте 73 лет. Пока причина смерти неизвестна.

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Об этом сообщил на своей странице в Twitter режиссер Тед Гейган.

"Хью Кияс-Берн, невоспетый герой австралийского кинематографа, умер в возрасте 73 лет. Я все еще сражен тем, что он сыграл Потрошителя, главного антагониста "Безумного Макса" 1979 года, а также Бессмертного Джо, центрального злодея фильма "Безумный Макс: Дорога ярости" 2015 года. Спасибо за все, сэр", - написал Гейган.

Напомним, Хью сыграл злодея Джорджа Миллера в "Безумном Максе". Также он играл в таких фильмах как "Моби Дик" и "На краю вселенной".

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Автор: УНИАН