35-летняя украинская артистка решилась принять участие в нашумевшем проекте.

В четверг, 29 апреля, стало известно имя героини второго сезона украинского шоу «Холостячка». Ею стала певица Злата Огневич.

УНИАН собрал интересные факты об исполнительнице, за сердце которой будут бороться мужчины на ТВ-проекте.

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Злата Огневич: семья

Настоящее имя Златы Огневич - Инна Леонидовна Бордюг. Она родилась 12 января 1986 года в Мурманске в семье военного хирурга Леонида Григорьевича Бордюга и педагога Галины Васильевны Бордюг. Семья жила в Ленинграде и Минске. Инна начала заниматься музыкой в Судаке, куда переехала с семьей в 5 лет.

Участие Огневич в шоу и конкурсах

В 2012 году Злата победила в нацотборе на Евровидение с песней «Gravity». В мае 2013 года она представила Украину на 58-м песенном конкурсе в Мальме, где она заняла третье место.

Злата была участницей шоу "Танцы со звездами" в 2018 году, ее партнером был Дмитрий Жук. Уже на втором эфире, согласно результатам голосования, пара покинула шоу.

Артистка также участвовала в шоу "Голос страны-8". Она попала в команду Потапа и из подопечной стала его звездной советницей.

Политическая жизнь Златы Огневич

Она была народной депутаткой Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко. В ноябре 2015 года Злата сложила полномочия нардепа. В Раде она заявила, что не видит возможностей развивать культуру в Раде и что устала от кулуарной борьбы.

Самые известные песни Златы Огневич

Злата Огневич: личная жизнь

О личной жизни Огневич предпочитает не рассказывать, поэтому по этой теме она не многословна. Известно, что более года она свободна. Предыдущие отношения были тяжелыми, она болезненно переживала расставание.

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Автор: Ольга Робейко