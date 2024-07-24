Певица прокомментировала слухи об отношениях с музыкантом.

Популярная украинская певица Кристина Соловий впервые прокомментировала слухи о романе с лидером группы "Океан Эльзы", известным музыкантом Святославом Вакарчуком. Звезда призналась, действительно ли между ней и ее наставником были романтические отношения.

Как известно, Соловий и Вакарчук много лет работали вместе. Артист помогал молодой подопечной засиять в украинском шоу-бизнесе. Поэтому неудивительно, что поклонники приписывали Кристине роман с продюсером, который, кстати, старше ее на 18 лет.

Стоит указать, что ни один из исполнителей никогда не реагировал на слухи и не комментировал их. Наконец Соловий раскрыла детали и объяснила, как на самом деле относилась к Вакарчуку все эти годы.

По ее словам, она никогда не воспринимала лидера "Океана Эльзы" как мужчину и даже не рассматривала возможность построить с ним любые отношения, кроме рабочих. Звезда отмечает, что знаменитость был для нее учителем и наставником, а не объектом любви:

Это смешно для меня. Я Святослава никогда не воспринимала как мужчину. Никогда не смотрела на него так.

Как известно, у Вакарчука есть жена и двое детей: сын Иван и дочь Соломия. Артист тщательно скрывает их от публики, но в апреле он впервые рассекретил, кто его избранница.

Напомним, ранее Кристина Соловий резко высказалась об Эмме Антонюк. Певица прокомментировала свое последнее интервью с журналисткой.

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